Украинская фигуристка Архипова завоевала бронзовую медаль Европейского юношеского олимпийского фестиваля

ЕЮОФ проходит в Сараево.

15-летняя украинка Анастасия Архипова завоевала бронзовую медаль зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который проходит в Сараево.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской федерациии фигурного катания на коньках.

Украинская одиночница поднялась на юношеский олимпийский подиум после того, как в произвольной программе, так же как и в короткой, показала третью сумму баллов.

Анастасия Архипова
Фото: ufsf.com.ua
Анастасия Архипова

Анастасия Архипова принесла украинской юношеской сборной, которая выступает на аренах ЕЮОФ в пяти видах спорта, вторую медаль.

Золотую медаль в одиночном катании девушек получила россиянка Анна Щербакова. Второе место у итальянки Лукреции Беккари.


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