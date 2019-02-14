Пять человек госпитализированы с ножевыми ранениями после драки фанатов "Лацио" и "Севильи". Футбол

В Риме перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Лацио" и "Севильей" произошла драка, в которой участвовали фанаты обеих команд, сообщает Gazzetta dello Sport.

В результате стычки с ножевыми ранениями были госпитализированы пять человек. В их число вошли три гражданина Испании , а также англичанин и американец.

Двое человек находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести. Всего в драке участвовали около 40 человек, отмечает издание.

Накануне на Крещатике подрались футбольные болельщики "Динамо" и "Айнтрахта".