Пять человек госпитализированы с ножевыми ранениями после драки фанатов "Лацио" и "Севильи". Футбол
В Риме состоится матч 1/16 финала Лиги Европы.
В Риме перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Лацио" и "Севильей" произошла драка, в которой участвовали фанаты обеих команд, сообщает Gazzetta dello Sport.
В результате стычки с ножевыми ранениями были госпитализированы пять человек. В их число вошли три гражданина Испании, а также англичанин и американец.
Двое человек находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести. Всего в драке участвовали около 40 человек, отмечает издание.
Накануне на Крещатике подрались футбольные болельщики "Динамо" и "Айнтрахта".
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