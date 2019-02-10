"Манчестер Юнайтед" предлагает за 18-летнего игрока 57 млн евро, - СМИ. Футбол

Райан Сессеньон может этим летом сменить "Крэвен Коттедж" на "Олд Траффорд".

Полузащитник "Фулхэма" Райан Сессеньон может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, сообщает Daily Express.

В услугах 18-летнего англичанина заинтересован "Манчестер Юнайтед", отмечает издание.

Клуб с "Олд Траффорд" готов выложить 57 млн евро, уточняет издание.

 

Сессеньон, Сольскьяер и Раньери
Фото: express.co.uk
Сессеньон, Сольскьяер и Раньери

Напомним, у Райана осталось лишь 18 месяцев по контракту с "Фулхэмом", и подписывать новое соглашение с "коттеджерами" Сессеньон не собирается.

К тому же не так давно назначенный главным тренером "Фулхэма" Клаудио Раньери в последних играх твердо усадил молодого англичанина "на лавку". И это при том, что Сессеньон в прошлом году был признан самым ценным игроком Чемпионшипа и во многом благодаря Райану, забившему 15 мячей, клуб с западного Лондона очутиться в Английской Премьер-Лиге.

Напомним, именно единственный гол Сессеньона в финале плей-офф на "Уэмбли" против "Астон Виллы" (1:0) позволил "Фулхэму" в этом году очутиться в элите английского футбола.


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