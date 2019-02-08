На базе одного из самых популярных бразильских футбольных клубов произошел пожар – 10 человек погибли

На тренировочной базе "Фламенго" произошла трагедия.

На базе одного из самых популярных бразильских футбольных клубов произошел пожар – 10 человек погибли
Трофеи в музее "Фламенго"
Фото: Википедия

Ранним утром в учебном центре футбольного клуба "Фламенго" Ninho do Urubu (Гнездо Стервятника), который находится в Варгем Гранде, в западной зоне Рио-де-Жанейро, произошел сильный пожар.

Бразилии вспыхнул крупный пожар на тренировочной базе самого популярного клуба страны Фламенго", - сообщает AS.

Пожарные сообщают, что в результате трагедии погибли по меньшей мере 10 человек и еще трое находятся в тяжелом состоянии. Кто именно пострадал, пока неизвестно.

Однако уточняется, что пожар произошел в здании, где проживали юные футболисты возрастом от 14 до 17 лет, и что "скорее всего, они спали во время события, и многие не смогли покинуть здание", и что "возможность того, что среди обломков больше жертв, все еще не исключена", - отмечается изданием.

Добавим, что Ninho do Urubu имеет площадь 5000 м2 и был построен на разных этапах с 2014 по 2018 годы. По словам пожарных, эпицентр возгорания находился возле склада с мусором и газовыми баллонами.

"Фламенго" является 6-кратным чемпионом Бразилии. Список наиболее значимых игроков клуба возглавляют Зико и Ромарио.

В завершившемся чемпионате Бразилии "Фламенго" занял 2-е место, уступив "Палмейрасу".


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