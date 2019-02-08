Гвоздик проведет первую защиту титула против Нгумбу
Официально подтвержден следующий поединок украинского чемпиона мира по версии WBC.
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13KOs) проведет свою первую защиту титула в бою против 37-летнего боксера из Франции Дуду Нгумбу (38-8, 14KO), сообщает Boxing Scene.
Поединок пройдет 30 марта на 2300 Arena в Филадельфии.
Примечательно, что Дуду дважды проводил бои в Украине. В марте 2013 года он победил Вячеслава Узелкова, а осенью 2015-го уступил Умару Саламову.
Для француза это будет первая попытка завоевать титул чемпиона мира.
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07.02.2019 23:10