Гвоздик проведет первую защиту титула против Нгумбу

Официально подтвержден следующий поединок украинского чемпиона мира по версии WBC.

Гвоздик проведет первую защиту титула против Нгумбу
Александр Гвоздик
Фото: boxingscene.com

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13KOs) проведет свою первую защиту титула в бою против 37-летнего боксера из Франции Дуду Нгумбу (38-8, 14KO), сообщает Boxing Scene.

Поединок пройдет 30 марта на 2300 Arena в Филадельфии.

Примечательно, что Дуду дважды проводил бои в Украине. В марте 2013 года он победил Вячеслава Узелкова, а осенью 2015-го уступил Умару Саламову.

Для француза это будет первая попытка завоевать титул чемпиона мира.


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