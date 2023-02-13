Український ексчемпіон світу Гвоздик відновив кар'єру переможним боєм

Українець здобув перемогу на рингу в США.

Український ексчемпіон світу Гвоздик відновив кар'єру переможним боєм
Гвоздик не проводив бої з 2019 року
© Boxingscene

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) вдало провів перший бій після свого рішення відновити кар'єру.

Гвоздик повернувся на ринг у рамках вечора боксу в американській Помоні. У шестираундовому поєдинку йому протистояв мексиканець Жозуе Обандо (20-35-2, 15 КО).

Попри прохідний статус суперника, 35-річний українець зумів здобути перемогу лише за очками, але з упевненим відривом та одноголосно – усі судді нарахували 60:54.

Олександр Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади-2012 у Лондоні, а у 2018-му році завдяки перемозі над Адонісом Стівенсоном українець став чемпіоном світу за версією WBC.

Свій минулий бій Гвоздик провів у жовтні 2019 року проти росіянина Артура Бетербієва та програв технічним нокаутом у десятому раунді. Влітку 2020 року він вирішив завершити кар'єру.


Данило Слесь, ZN.ua





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