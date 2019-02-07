"Черноморец": "Моряки" предпочитают сушу. Футбол

ЧЕРНОМОРЕЦ - МУРА Словения - 0:0
 
«Черноморец» (Одесса): Кожухарь, Мищенко, Грачев, Трубочкин (Голиков, 67), Рыжук, Морозенко (Семенив, 67), Гошкодеря, Аржанов (Завийский, 57), Танчик (Мусолитин, 67), Бабенко, Норенков (Чорний, 57).
Фото "Черноморец": "Моряки" предпочитают сушу
Фото: chernomorets.odessa.ua
 
С командой, занимающей шестое место в таблице словенского чемпионата среди десяти участников, одесситы разошлись миром.
 
Но, несмотря на сухой счет, игра не выглядела скучной. Соперники создали немало моментов после розыгрыша стандартных положений и дальних ударов, однако, как ни старались обе команды, до гола дело так и не дошло. 
 
В этом матче в составе «Черноморца» играли шесть новых футболистов. Как уже сообщал «СЭ», один из них, Владимир Танчик, стал полноправным игроком одесского клуба, а еще пятеро, среди которых и выступавший ранее в составе «моряков» Владимир Аржанов, все еще находятся на просмотре. 
 
10 февраля команда Ангела Червенкова сыграет с польским «Ракувом» из Ченстохова.
 
Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине


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