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"Черноморец": "Моряки" предпочитают сушу. Футбол ЧЕРНОМОРЕЦ - МУРА Словения - 0:0 «Черноморец» (Одесса): Кожухарь, Мищенко, Грачев, Трубочкин (Голиков, 67), Рыжук, Морозенко (Семенив, 67), Гошкодеря, Аржанов (Завийский, 57), Танчик (Мусолитин, 67), Бабенко, Норенков (Чорний, 57). Фото: chernomorets.odessa.ua С командой, занимающей шестое место в таблице словенского чемпионата среди десяти участников, одесситы разошлись миром. Но, несмотря на сухой счет, игра не выглядела скучной. Соперники создали немало моментов после розыгрыша стандартных положений и дальних ударов, однако, как ни старались обе команды, до гола дело так и не дошло. В этом матче в составе «Черноморца» играли шесть новых футболистов . Как уже сообщал «СЭ», один из них, Владимир Танчик, стал полноправным игроком одесского клуба, а еще пятеро, среди которых и выступавший ранее в составе «моряков» Владимир Аржанов, все еще находятся на просмотре. 10 февраля команда Ангела Червенкова сыграет с польским «Ракувом» из Ченстохова. Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине

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