"Черноморец": "Моряки" предпочитают сушу. Футбол

С командой, занимающей шестое место в таблице словенского чемпионата среди десяти участников, одесситы разошлись миром.
Но, несмотря на сухой счет, игра не выглядела скучной. Соперники создали немало моментов после розыгрыша стандартных положений и дальних ударов, однако, как ни старались обе команды, до гола дело так и не дошло.
В этом матче в составе «Черноморца» играли шесть новых футболистов. Как уже сообщал «СЭ», один из них, Владимир Танчик, стал полноправным игроком одесского клуба, а еще пятеро, среди которых и выступавший ранее в составе «моряков» Владимир Аржанов, все еще находятся на просмотре.
10 февраля команда Ангела Червенкова сыграет с польским «Ракувом» из Ченстохова.
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