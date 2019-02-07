Кубок Франции: Клуб третьей лиги дал бой "ПСЖ"

"ПСЖ" обыграл "Вильфранш" в 1/8 финала Кубка Франции - 3:0.
 
Клуб третьей французской лиги смог довести игру с лидером чемпионата страны до дополнительного времени и пропустил первый гол на 102-й минуте.
Фото Кубок Франции: Клуб третьей лиги дал бой "ПСЖ"
Фото: psg.fr
 
Также в четвертьфинал пробился клуб четвертой лиги "Витре", обыгравший представителя третьего дивизиона "Лион Дюшер".
 
Кубок Франции 
 
1/8 финала 
 
"Витре" - "Лион Дюшер" - 3:2 (2:2)
 
Голы: Ривас, 8 (0:1). Ривас, 22 (0:2). Грос, 32 (1:2). ле Борнь, 42 (2:2). Лоран, 90+4 (3:2). 
 
"Вильфранш" - "ПСЖ" - 0:3 д.в. (0:0, 0:0, 0:3)
 
Голы: Дракслер, 102 (0:1). Диаби, 113 (0:2). Кавани, 119 (0:3). 
 
"ПСЖ": Ареола, Менье, Бернат, Маркиньюс, Керер, Дракслер, Паредес, Шупо-Мотинг (Кавани, 79), Ди Мария (Мбаппе, 62), Нкунку (Дагба, 91), Диаби.


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