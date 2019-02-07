Бейсбольный мяч убил фанатку во время матча регулярного чемпионата США

Линда Голдблум погибла в день своего 79-летия.

Бейсбольный мяч убил фанатку во время матча регулярного чемпионата США
Линда Голдблум с мужем
Фото: facebook NBC LA

В регулярном матче Западного дивизиона Национальной лиги Главной лиги бейсбола между командами "Лос-Анджелес Доджерс" и "Сан-Диего Падрес" произошла трагедия.

"79-летняя поклонница Доджерс Линда Голдблум, отправившаяся на матч в день своего рождения, пострадала от удара бейсбольным мячем, который прилетел женщине в голову с площадки после удара битой игрока гостей.

В больнице Линде сделали экстренную операцию на мозге, три дня она находилась без сознания и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ничего не помогло – Голдблум умерла, не приходя в себя.", - сообщает isport.ua, ссылаясь на Daily Mail.


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