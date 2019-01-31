Для Ломаченко организаторы пытаются осложнить путь к завоеванию титула абсолютного чемпиона мира

Василия Ломаченко поставили перед непростым выбором.

Для Ломаченко организаторы пытаются осложнить путь к завоеванию титула абсолютного чемпиона мира
Василий Ломаченко
Фото: boxingscene.com

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко сообщил о том, когда проведет следующий бой и перед каким трудным выбором он стоит.

"У меня несколько вариантов. Первый вариант – обязательный претендент по версии WBA британец Энтони Кролла. Второй вариант - победитель боя за пояс IBF Иса Чаниев - Ричард Комми. Они уже подписали контракт, что победитель будет боксировать со мной и объединять титулы", - заявил украинец в интервью Youtube-каналу LOMA Official TV.

"Но, как всегда, есть нюансы. Большая вероятность, что мне придется выбрать – боксировать за IBF, но тогда я потеряю титул WBA, либо боксировать за WBA, но тогда не боксировать за IBF. Уговорить IBF подождать – это вряд ли.

Что предпочтительнее для меня? В один вечер сделать обязательную защиту с Энтони Кроллой и сразу после этого отбоксировать за IBF. В один вечер два боя провести", - с юмором заявил Ломаченко.

"В любом случае, решение за мной. Я через две недели возвращаюсь в Штаты на подготовку. У меня назначена дата – 12 апреля. Не важно, кто будет соперником, но дата уже есть. Через недели 3-4 будет окончательное решение.

Комми или Чаниев? Признаюсь, что не видел ни того, ни другого. Смотреть кого-то из них, готовиться под соперника сейчас смысла нет", - отметил Василий.


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