Кубок Италии: "Фиорентины" забила в ворота "Ромы" 7 мячей

"Фиорентина" разгромила "Рому" в матче 1/4 финала Кубка Италии.
 
Хет-триком в составе клуба из Флоренции отметился нападающий Федерико Кьеза, дубль на счету форварда Диего Симеоне.
Фото Кубок Италии: "Фиорентины" забила в ворота "Ромы" 7 мячей
Фото: gazzetta.it
 
Римляне на 72-й минуте встречи остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил нападающий Эдин Джеко.
 
В полуфинале Кубка Италии "Фиорентина" сыграет с победителем пары "Аталанта" - "Ювентус".
 
Кубок Италии 
 
1/4 финала 
 
"Фиорентина" - "Рома" - 7:1 (3:1)
 
Голы: Кьеза, 7 (1:0). Кьеза, 18 (2:0). Коларов, 28 (2:1). Муриэль, 33 (3:1). Бенасси, 66 (4:1). Кьеза, 74 (5:1). Симеоне, 79 (6:1). Симеоне, 89 (7:1). 
 
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу (Лаурини, 22), Миленкович, Бенасси, Верету, Фернандес, Миральяс, Муриэль (Симеоне, 73), Кьеза (Жерсон, 77).
 
"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Пасторе (Пеллегрини, 46), Н`Зонзи (Джеко, 46), Кристанте, Дзаньоло, Эль-Шаарави (Де Росси, 77), Шик.
 
Предупреждения: Дзаньоло, 11. Эль-Шаарави, 31. Муриэль, 69. Пеллегрини, 71. 
 
Удаление: Джеко, 72.
 
Судья: Манганьелло.
 
30 января. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Знаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММАЗнаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Первая ракетка Украины и четырехкратная чемпионка Украины по прыжкам снялись в эротическом журналеПервая ракетка Украины и четырехкратная чемпионка Украины по прыжкам снялись в эротическом журнале
"Валенсия" пробилась в полуфинал Кубка Испании"Валенсия" пробилась в полуфинал Кубка Испании
"Динамо" в Марбелье: Поражение от чехов (ВИДЕО)  "Динамо" в Марбелье: Поражение от чехов (ВИДЕО)  
Серия А: "Сампдория" дома разгромила "Удинезе" (ВИДЕО)  Серия А: "Сампдория" дома разгромила "Удинезе" (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Тренер "Луккезе" в матче чемпионата Италии "вырубил" своего визави ударом головой. ФутболТренер "Луккезе" в матче чемпионата Италии "вырубил" своего визави ударом головой. Футбол
Кубок IBU: От перестановки участников бронза не меняетсяКубок IBU: От перестановки участников бронза не меняется
Кубок мира: Йоханнес Бе снова первый!Кубок мира: Йоханнес Бе снова первый!
Кубок Испании: Четвертая "паненка" Рамоса в сезоне и волевая победа "Реала" (ВИДЕО)  . ФутболКубок Испании: Четвертая "паненка" Рамоса в сезоне и волевая победа "Реала" (ВИДЕО)  . Футбол
Кубок Испании: "Эспаньол" и "Бетис" сыграли вничьюКубок Испании: "Эспаньол" и "Бетис" сыграли вничью
Кубок мира: Сенсация в Антхольц-Антерсельве!Кубок мира: Сенсация в Антхольц-Антерсельве!
Лига 1: "ПСЖ" забил "Генгаму" 9 мячейЛига 1: "ПСЖ" забил "Генгаму" 9 мячей
Кубок Испании: Месси добил "Леванте". ФутболКубок Испании: Месси добил "Леванте". Футбол
Кубок IBU: Очередная бронза БелкинойКубок IBU: Очередная бронза Белкиной
"Фиорентина" вышла в четвертьфинал Кубка Италии"Фиорентина" вышла в четвертьфинал Кубка Италии
Последние новости
Подгружаем последние новости