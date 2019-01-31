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Кубок Италии: "Фиорентины" забила в ворота "Ромы" 7 мячей "Фиорентина" разгромила "Рому" в матче 1/4 финала Кубка Италии. Хет-триком в составе клуба из Флоренции отметился нападающий Федерико Кьеза, дубль на счету форварда Диего Симеоне. Фото: gazzetta.it Римляне на 72-й минуте встречи остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил нападающий Эдин Джеко. В полуфинале Кубка Италии "Фиорентина" сыграет с победителем пары "Аталанта" - "Ювентус". Кубок Италии 1/4 финала "Фиорентина" - "Рома" - 7:1 (3:1) Голы: Кьеза, 7 (1:0). Кьеза, 18 (2:0). Коларов, 28 (2:1). Муриэль, 33 (3:1). Бенасси, 66 (4:1). Кьеза, 74 (5:1). Симеоне, 79 (6:1). Симеоне, 89 (7:1). "Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу (Лаурини, 22), Миленкович, Бенасси, Верету, Фернандес, Миральяс, Муриэль (Симеоне, 73), Кьеза (Жерсон, 77). "Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Пасторе (Пеллегрини, 46), Н`Зонзи (Джеко, 46), Кристанте, Дзаньоло, Эль-Шаарави (Де Росси, 77), Шик. Предупреждения: Дзаньоло, 11. Эль-Шаарави, 31. Муриэль, 69. Пеллегрини, 71. Удаление: Джеко, 72. Судья: Манганьелло. 30 января. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".

Спорт-Экспресс

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