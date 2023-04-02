Український голкіпер став найдорожчим воротарем до 21 року у світі

Голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін очолив рейтинг найдорожчих воротарів світу у віці до 21 року за версією Transfermarkt після підвищення вартості в останньому оновленні.

Наразі ціна на 21-річного українця становить 18 мільйонів євро. Стільки ж у Гевіна Базуна із "Саутгемптона", на третьому місці - Люка Шевальє з "Лілля" (10 мільйонів).

Топ-5 найдорожчих юних кіперів замкнули бельгієць із "Генка" Мартін Вандервордт (9 млн) та американець Габріель Слоніна (8 млн) із "Челсі".

Нагадаємо, контракт Трубіна з "Шахтарем" розрахований до 2024 року, а за інформацією ЗМІ голкіпер не має наміру продовжувати угоду з донеччанами.

Раніше стало відомо, що Трубін зацікавив іспанську "Севілью". Агент 21-річного воротаря раніше повідомив, що "Шахтар" зможе заробити на трансфері 12-15 мільйонів євро.