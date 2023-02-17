Воротар збірної України зацікавив "Севілью" – ЗМІ

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін зацікавив іспанську "Севілью", повідомляє El Gol.

За інформацією джерела, клуб Ла Ліги шукає заміну основному голкіперу команди Яссіну Буну, який є трансферною ціллю клубів АПЛ.

Трубін вважається одним з основних варіантів для "Севільї". При цьому іспанці розраховують заплатити за 21-річного футболіста лише п'ять мільйонів євро, оскільки воротар не планує продовжувати контракт із "Шахтарем", який спливає влітку 2024 року.

Цього сезону Анатолій Трубін провів за "гірників" 19 матчів і пропустив 22 голи у всіх турнірах. Варто зазначити, що "Шахтар" уже підписав воротаря "Ворскли" Дмитра Різника, який може стати заміною Трубіну.