Воротар збірної України зацікавив "Севілью" – ЗМІ

Іспанський клуб може підписати Анатолія Трубіна.

Воротар збірної України зацікавив
Контракт Трубіна з "Шахтарем" спливає влітку 2024 року
© ФК Шахтер

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін зацікавив іспанську "Севілью", повідомляє El Gol.

За інформацією джерела, клуб Ла Ліги шукає заміну основному голкіперу команди Яссіну Буну, який є трансферною ціллю клубів АПЛ.

Трубін вважається одним з основних варіантів для "Севільї". При цьому іспанці розраховують заплатити за 21-річного футболіста лише п'ять мільйонів євро, оскільки воротар не планує продовжувати контракт із "Шахтарем", який спливає влітку 2024 року.

Цього сезону Анатолій Трубін провів за "гірників" 19 матчів і пропустив 22 голи у всіх турнірах. Варто зазначити, що "Шахтар" уже підписав воротаря "Ворскли" Дмитра Різника, який може стати заміною Трубіну.


Данило Слесь, ZN.ua





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