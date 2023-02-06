Воротар збірної України Лунін пропустив автогол у програному матчі "Реала"

Українець несподівано з'явився у стартовому складі мадридців, інформує ZN.ua.

Воротар збірної України Лунін пропустив автогол у програному матчі
Лунін провів п'ятий матч у поточному сезоні Ла Ліги
© Real Madrid

Воротар збірної України Андрій Лунін провів матч в основному складі мадридського "Реала".

Основний голкіпер мадридців Тібо Куртуа отримав травму на розминці, тож українець вийшов на поле у поєдинку 20-го туру чемпіонату Іспанії проти "Мальорки".

Суперник "Реала" завдав всього одного удару у ворота, з яким Лунін впорався. При цьому мадридці все одно сенсаційно програли – 0:1. На 13-й хвилині Начо у боротьбі із суперником відправив м'яч головою у власні ворота.

Відеоогляд матчу доступний за посиланням.

Загалом у поточному сезоні чемпіонату Іспанії Лунін провів п'ять матчів та пропустив три голи. "Реал" знаходиться на другому рядку в турнірній таблиці Ла Ліги.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
МОК назвав дві умови для повернення росіян у світовий спортМОК назвав дві умови для повернення росіян у світовий спорт
"Челсі" оформив рекордний трансфер в історії англійського футболу"Челсі" оформив рекордний трансфер в історії англійського футболу
В Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусівВ Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів
Баскетболіст збірної України провів яскравий матч у Лізі розвитку НБАБаскетболіст збірної України провів яскравий матч у Лізі розвитку НБА
Футболіст "Динамо" та збірної України близький до трансферу в клуб АПЛ – ЗМІФутболіст "Динамо" та збірної України близький до трансферу в клуб АПЛ – ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
Футболіст "Шахтаря" яскраво дебютував у матчі англійської Прем'єр-лігиФутболіст "Шахтаря" яскраво дебютував у матчі англійської Прем'єр-ліги
Збірна України з тенісу обіграла Ліван у Кубку ДевісаЗбірна України з тенісу обіграла Ліван у Кубку Девіса
НОК України підтримав можливість бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусівНОК України підтримав можливість бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів
Футболіст "Динамо" та збірної України близький до трансферу в клуб АПЛ – ЗМІФутболіст "Динамо" та збірної України близький до трансферу в клуб АПЛ – ЗМІ
Баскетболіст збірної України провів яскравий матч у Лізі розвитку НБАБаскетболіст збірної України провів яскравий матч у Лізі розвитку НБА
Футболіст збірної України Маліновський вибачився за обійми з російським гравцемФутболіст збірної України Маліновський вибачився за обійми з російським гравцем
Колишній нападник "Динамо" та збірної України завершив кар'єру в 33 рокиКолишній нападник "Динамо" та збірної України завершив кар'єру в 33 роки
Ексфутболіст "Динамо" та збірної України перейшов до кіпрського клубуЕксфутболіст "Динамо" та збірної України перейшов до кіпрського клубу
"Золоте" повернення Беленюка: збірна України виграла Гран-прі Франції з греко-римської боротьби"Золоте" повернення Беленюка: збірна України виграла Гран-прі Франції з греко-римської боротьби
Збірна України з кульової стрільби стала найкращою командою на Гран-прі у ХорватіїЗбірна України з кульової стрільби стала найкращою командою на Гран-прі у Хорватії
Последние новости
Подгружаем последние новости