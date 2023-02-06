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2023-02-06
Воротар збірної України Лунін пропустив автогол у програному матчі "Реала"
Українець несподівано з'явився у стартовому складі мадридців, інформує
Лунін провів п'ятий матч у поточному сезоні Ла Ліги© Real Madrid
Воротар збірної України Андрій Лунін провів матч в основному складі мадридського "Реала".
Основний голкіпер мадридців Тібо Куртуа отримав травму на розминці, тож українець вийшов на поле у поєдинку 20-го туру чемпіонату Іспанії проти "Мальорки".
Суперник "Реала" завдав всього одного удару у ворота, з яким Лунін впорався. При цьому мадридці все одно сенсаційно програли – 0:1. На 13-й хвилині Начо у боротьбі із суперником відправив м'яч головою у власні ворота.
Відеоогляд матчу доступний
Загалом у поточному сезоні чемпіонату Іспанії Лунін провів п'ять матчів та пропустив три голи. "Реал" знаходиться на другому рядку в турнірній таблиці Ла Ліги.
Данило Слесь, ZN.ua