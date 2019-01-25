"Лион" вышел в 1/8 финала Кубка Франции

"Лион" обыграл "Амьен" в 1/16 финала Кубка Франции.
 
Голами отметились Мусса Дембеле и Лео Дюбуа. 
 
Фото "Лион" вышел в 1/8 финала Кубка Франции
Фото: ol.fr
"Ткачи" весь второй тайм играли в меньшинстве, так как перед самым перерывом бразильский защитник Марсал получил красную карточку.
 
Кубок Франции 
 
1/16 финала 
 
"Амьен" - "Лион" - 0:2 (0:2)
 
Голы: Дембеле, 28 (0:1). Дюбуа, 35 (0:2).
 
"Амьен": Дрейер, Бодмер, Аденон, Крафт, Эль-Хаджам, Лефор, Си, Гнаоре (Конате, 68), Г.Траоре, Тимит (Сегарел, 76), Мендоса (Отеро, 59).
 
"Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Дюбуа, Марсал, Тузар, Ндомбеле (Диоп, 81), Фекир (Б.Траоре, 69), Дембеле, Корне (Менди, 46), Террье.
 
Предупреждения: Аденон, 20. Си, 36. Гнаоре, 52. 
 
Удаление: Марсал, 45+2. 
 
Судья: Бризар.
 
24 января. Амьен. Стадион Stade de la Licorne.


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