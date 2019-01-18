Кубок Испании: Месси добил "Леванте". Футбол

Каталонцы легко переиграли соперника в ответном матче.
 
"Барселона" - "Леванте" - 3:0 (2:0)
 
Фото Кубок Испании: Месси добил "Леванте"
17 января. Барселона. "Барселона" – "Леванте" – 3:0. Усман Дембеле дважды забил за 1 минуту. Фото: twitter.com/FCBarcelona
Голы: Дембеле, 30 (1:0). Фернандес, 31 - в свои ворота (2:0). Месси, 54 (3:0).
 
"Барселона": Силлессен, Семеду, Лангле, Мурильо, Жорди Альба (Сержи Роберто, 73), Ракитич, Видаль, Артур, Месси, Дембеле (Д.Суарес, 77), Коутинью (Л.Суарес, 63).
 
"Леванте": Фернандес, Коке, Пьер, Кабако, Постиго (Хасон, 71), Саймон, Кампанья (Дукуре, 68), Барди, Прцич, Майораль (Двамена, 61), Боатенг.
 
Предупреждения: Постиго, 33. Ракитич, 43. Мурильо, 45+1. Кабако, 75. Прцич, 84. Пьер, 90+2.
 
Судья: Санчес Мартинес.
 
17 января. Барселона. Стадион "Ноу Камп".
 
Ложная тревога
 
Казалось, мало "Барсе" проблем в нынешнем розыгрыше Кубка Испании - и так нужно было отыгрываться после гостевого поражения от "Леванте" (1:2), - как подоспел новый вопрос.
 
За несколько часов до начала ответной игры на "Камп Ноу" издание El Mundo запустило громкий слух: мол, каталонцев могут дисквалифицировать из турнира - сыгравший в первом матче защитник Чуми якобы не имел права выходить на поле, потому что отбывал дисквалификацию, полученную в дубле сине-гранатовых.
 
В дело потребовалось вступить даже Королевской федерации футбола Испании, которая успокоила поклонников каталонцев: наказание Чуми в "Барсе Б" не распространяется на другие соревнования. Ложная тревога.
 
Дело для основы
 
После блеклого выступления фаворита в первой игре - "Барса" чудом спасла матч в Валенсии, где несколько раз, при счете 0:2, могла пропустить в третий раз, но вместо этого отыграла один мяч с пенальти, - многие в Испании задавались вопросом, что будет делать Эрнесто Вальверде. Выпустит ли основной состав, половина которого пропустила матч недельной давности, или махнет рукой и вновь проверит в деле молодежь? Ответ был дан четкий: Месси на поле, значит, это дело для основы.
 
Дубль Дембеле
 
Принципиальность выхода в следующий кубковый раунд для себя хозяева обозначили сразу же – как вам такая статистика: за первый тайм Яспер Силлессен, голкипер "Барсы", совершил ноль сейвов, в то время как его визави, Айтор Фернандес, восемь раз спас свои ворота. И это при том, что к перерыву на табло горело 2:0 в пользу сине-гранатовых: Усман Дембеле дважды, в течение одной минуты (!!), огорчил "Леванте", обеспечив каталонцам комфортное преимущество перед второй половиной игры.
 
Выступление Лео
 
Оба гола для француза сочинил вездесущий Месси, в самом начале второго тайма забивший и сам: Нелсон Семеду вывел аргентинца один на один с Фернандесом, и Лео не промахнулся.
 
Счет 3:0, показалось, окончательно придавил гостей и расслабил хозяев - "Барса" начала играть в свое удовольствие: на поле вышел Суарес, который мог забить минимум два, несколько раз был близок к хет-трику Дембеле, но с центра поля больше не начинала ни одна из команд.
 
Сине-гранатовые легко вышли в четвертьфинал Кубка Испании, исправив ряд ошибок, допущенных резервным составом неделю назад: Месси и Дембеле на пару оформили победу хозяев и избавили Вальверде от головной боли. Идеальное обезболивающее.
 
Егор БЫЧКОВ, Спорт-Экспресс


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