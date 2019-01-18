Кубок Испании: Месси добил "Леванте". Футбол

Казалось, мало "Барсе" проблем в нынешнем розыгрыше Кубка Испании - и так нужно было отыгрываться после гостевого поражения от "Леванте" (1:2), - как подоспел новый вопрос.
За несколько часов до начала ответной игры на "Камп Ноу" издание El Mundo запустило громкий слух: мол, каталонцев могут дисквалифицировать из турнира - сыгравший в первом матче защитник Чуми якобы не имел права выходить на поле, потому что отбывал дисквалификацию, полученную в дубле сине-гранатовых.
В дело потребовалось вступить даже Королевской федерации футбола Испании, которая успокоила поклонников каталонцев: наказание Чуми в "Барсе Б" не распространяется на другие соревнования. Ложная тревога.
Дело для основы
После блеклого выступления фаворита в первой игре - "Барса" чудом спасла матч в Валенсии, где несколько раз, при счете 0:2, могла пропустить в третий раз, но вместо этого отыграла один мяч с пенальти, - многие в Испании задавались вопросом, что будет делать Эрнесто Вальверде. Выпустит ли основной состав, половина которого пропустила матч недельной давности, или махнет рукой и вновь проверит в деле молодежь? Ответ был дан четкий: Месси на поле, значит, это дело для основы.
Дубль Дембеле
Принципиальность выхода в следующий кубковый раунд для себя хозяева обозначили сразу же – как вам такая статистика: за первый тайм Яспер Силлессен, голкипер "Барсы", совершил ноль сейвов, в то время как его визави, Айтор Фернандес, восемь раз спас свои ворота. И это при том, что к перерыву на табло горело 2:0 в пользу сине-гранатовых: Усман Дембеле дважды, в течение одной минуты (!!), огорчил "Леванте", обеспечив каталонцам комфортное преимущество перед второй половиной игры.
Выступление Лео
Оба гола для француза сочинил вездесущий Месси, в самом начале второго тайма забивший и сам: Нелсон Семеду вывел аргентинца один на один с Фернандесом, и Лео не промахнулся.
Счет 3:0, показалось, окончательно придавил гостей и расслабил хозяев - "Барса" начала играть в свое удовольствие: на поле вышел Суарес, который мог забить минимум два, несколько раз был близок к хет-трику Дембеле, но с центра поля больше не начинала ни одна из команд.
Сине-гранатовые легко вышли в четвертьфинал Кубка Испании, исправив ряд ошибок, допущенных резервным составом неделю назад: Месси и Дембеле на пару оформили победу хозяев и избавили Вальверде от головной боли. Идеальное обезболивающее.
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