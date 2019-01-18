Кубок Испании: Месси добил "Леванте". Футбол

Дубль Дембеле

Выступление Лео

Оба гола для француза сочинил вездесущий Месси, в самом начале второго тайма забивший и сам: Нелсон Семеду вывел аргентинца один на один с Фернандесом, и Лео не промахнулся.

Счет 3:0, показалось, окончательно придавил гостей и расслабил хозяев - "Барса" начала играть в свое удовольствие: на поле вышел Суарес, который мог забить минимум два, несколько раз был близок к хет-трику Дембеле, но с центра поля больше не начинала ни одна из команд.

Сине-гранатовые легко вышли в четвертьфинал Кубка Испании , исправив ряд ошибок, допущенных резервным составом неделю назад: Месси и Дембеле на пару оформили победу хозяев и избавили Вальверде от головной боли. Идеальное обезболивающее.