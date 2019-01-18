Усик рассказал, как на одной из тренировок Гвоздик избил его до рвоты

Будущий абсолютный чемпион готовился к поединку против Мурата Гассиева.

Усик рассказал, как на одной из тренировок Гвоздик избил его до рвоты
Александр Усик и Александр Гвоздик
Фото: Макс Левин

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик, подводя итоги прошедшего года, вспомнил о самой тяжелой своей предматчевой подготовке.

"Это подготовка перед Муратом (Гассиевым, бой за звание абсолютного чемпиона мира в Москве, прим. LB.ua). На спаррингах были Саня Гвоздик (чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе, прим. LB.ua), Рома Капитоненко и еще кто-то, я просто забыл. Тогда я был избит Гвоздиком, я злился, у меня ничего не получалось и вылетали удары в корпус, голову. Я нахватался очень сильно, я выживал. После я вышел из зала и стал рвать.

Но это была загрузочная неделя - с кроссфитом, бассейном, спаррингами по 15 раундов. Я хотел плакать от обиды, что меня так избили. Но я потом оторвался на них", - с юмором подытожил Усик.


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