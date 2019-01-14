"Динамо" нашло забивного форварда в голландском чемпионате, - СМИ. Футбол

Фран Соль согласовал с "Динамо" условия 5-летнего контракта.

"Динамо" нашло забивного форварда в голландском чемпионате, - СМИ
Фран Соль
Фото: Soccrates/BSR Agency

Нападающий голландского "Виллем II" Фран Соль договорился по условиям личного контракта с киевским "Динамо", сообщает sport.ua. Его срок должен будет составить 5 лет, уточняет издание.

Сообщается, что руководство "Виллем II" смирилось с уходом своего лучшего бомбардира, который хочет перебраться в стан "бело-синих", потому как желает поиграть на топ-уровне в еврокубках.

За Соля "Динамо" предлагает голландскому клубу 3 млн евро. Кроме того, киевляне предлагают ряд бонусных выплат, в результате чего эта сумма может серьезно увеличиться в будущем.

В текущем сезоне 26-летний испанский футболист провел за "Виллем II" 20 матчей во всех турнирах, забив 17 мячей.


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