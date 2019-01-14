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2019-01-14
Примера: "Атлетик" дома обыграл "Севилью". Футбол
"Атлетик" обыграл "Севилью" в матче 19-го тура чемпионата Испании.
В составе победителей дубль сделал Иньяки Уильямс.
Фото: athletic-club.eus
В составе гостей бывший футболист "Спартака" Квинси Промес вышел на замену на 70-й минуте.
"Атлетик" набрал 22 очка и поднялся на 16-е место. У "Севильи" 33 очка и третья позиция
В следующем туре "Севилья" на выезде сыграет с "Реалом", а "Атлетик" - с "Вильярреалом".
Чемпионат Испании
Ла лига
19-й тур
"Атлетик" - "Севилья" - 2:0 (1:0)
Голы: Иньяки Уильямс, 23 (1:0). Иньяки Уильямс, 84 (2:0).
"Атлетик": Эррерин, Де Маркос (Ибаи Гомес, 65), Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Эчеварриа (Сан-Хосе, 71), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс, Кордоба (Баленсиага, 86).
"Севилья": Вацлик, Кьер (Хиль, 87), Эскудеро (Промес, 70), Гомес, Гнаньон, Банега, Меса (Эль-Хаддади, 79), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Андре Силва.
Предупреждения: Меса, 26. Эскудеро, 28. Дани Гарсия, 64. Икер Муниаин, 76. Эррерин, 81. Иньиго Мартинес, 90. Гнаньон, 90+3.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
13 января. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес".
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