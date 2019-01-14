Львовские "Карпаты" возглавил испанец Фабри Гонсалес. Футбол

Это уже второй испанский тренер в истории клуба.

Львовский футбольный клуб "Карпаты" подписали контракт с 63-летним испанским тренером Фабрисиано Гонсалесом.

Ранее Фабри возглавлял ряд испанских клубов, также работал в Португалии, Греции и Боливии. Контракт с тренером подписан на два с половиной года, информирует пресс-служба клуба.

Также сообщается, что испанец уже успел сформировать тренерский штаб. Помощником-аналитиком нового коуча станет Пабло Вильяр Феррейрой, который известен по работе в "Бетис" и "Уэске". Старшим помощником Фабри станет Александр Чижевский, который до этого возглавлял молодежную команду "Карпат". Продолжит работу с голкиперами Богдан Стронцицкий. А функции тренера по физической подготовке будет выполнять Павел Сиренко, который в последнее время работал с клубными юниорами и дублерами.

За свою долгую тренерскую карьеру Фабри Гонсалес поработал с более, чем 20 командами. Испанец тренировал "Луго", "Эльче", "Мурсию", "Алавес", "Альмерию", "Расинг" и "Гранаду", которую вывел в Ла Лигу впервые за 35 лет, и другими клубами. Также успел без особых успехов съездить в Грецию в "Панатинаикос" и Боливию в "Петролеро".

Стоит отметить, что "Карпаты" уже возглавлял испанский тренер. В июне 2017-го главным тренером команды был Серхио Наварро. Однако в должности он продержался не долго. Уже в сентябре его уволили после ряда поражений команды.

В последнее время тренером "Карпат" был Олег Бойчишин. Он принял команду после того, как португалец Жозе Мораиш возглавил южнокорейский клуб.