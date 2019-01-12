Вирер осталась лидером общего зачета Кубка мира

Итальянка Доротея Вирер осталась лидером общего зачета Кубка мира.
 
28-летняя биатлонистка заняла 5-е место в гонке преследования на этапе в Оберхофе. 
Фото Вирер осталась лидером общего зачета Кубка мира
Анаис Шевалье и Доротея Вирер. Фото: biathlonworld.com
 
Второе место занимает итальянка Лиза Виттоцци, третье - представительница Словакии Паулина Фиалкова.
 
Общий зачет (ж)
 
1 (1). Доротея Вирер (Италия) - 438 (+40)
 
2 (3). Лиза Виттоцци (Италия) - 396 (+60)
 
3 (2). Паулина Фиалкова (Словакия) - 374 (+9)
 
4 (4). Анаис Шевалье (Франция) - 329 (+48)
 
5 (6). Анастасия Кузьмина (Словакия) - 327 (+54)
 
6 (5). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 309 (+29).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Финляндия выиграла молодежный чемпионат мира (ВИДЕО)  Финляндия выиграла молодежный чемпионат мира (ВИДЕО)  
Позор "Реала" на "Бернабеу" (ВИДЕО)  . ФутболПозор "Реала" на "Бернабеу" (ВИДЕО)  . Футбол
15-летняя украинка выиграла теннисный турнир в Чехии15-летняя украинка выиграла теннисный турнир в Чехии
Вратарь сборной Финляндии бросил клюшку в голову американцу, празднуя победу на молодежном чемпионате мираВратарь сборной Финляндии бросил клюшку в голову американцу, празднуя победу на молодежном чемпионате мира
Примера: "Севилья" сыграла вничью с "Атлетико"Примера: "Севилья" сыграла вничью с "Атлетико"
Блок рекламы


Похожие новости
Фуркад назвал победу россиянина Логинова на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе "позором"Фуркад назвал победу россиянина Логинова на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе "позором"
Голливудские симуляции не помогли игрокам "Барселоны" в матче Кубка ИспанииГолливудские симуляции не помогли игрокам "Барселоны" в матче Кубка Испании
"Монако" - в полуфинале Кубка лиги"Монако" - в полуфинале Кубка лиги
"Черкасские Мавпы" сняты с "Финала четырех" баскетбольного Кубка Украины из-за нарушения регламента"Черкасские Мавпы" сняты с "Финала четырех" баскетбольного Кубка Украины из-за нарушения регламента
Семеренко попала в цветочную церемонию по итогам спринта на этапе Кубка мира в ОберхофеСемеренко попала в цветочную церемонию по итогам спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе
Вратарь сборной Финляндии бросил клюшку в голову американцу, празднуя победу на молодежном чемпионате мираВратарь сборной Финляндии бросил клюшку в голову американцу, празднуя победу на молодежном чемпионате мира
"ПСЖ" - в 1/16 финала Кубка Франции"ПСЖ" - в 1/16 финала Кубка Франции
Финляндия выиграла молодежный чемпионат мира (ВИДЕО)  Финляндия выиграла молодежный чемпионат мира (ВИДЕО)  
"Эвертон" и "Суонси" - в 1/16 финала Кубка Англии"Эвертон" и "Суонси" - в 1/16 финала Кубка Англии
"МЮ" вышел в 1/16 финала Кубка Англии"МЮ" вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Последние новости
Подгружаем последние новости