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2019-01-12
Вирер осталась лидером общего зачета Кубка мира
Итальянка Доротея Вирер осталась лидером общего зачета Кубка мира.
28-летняя биатлонистка заняла 5-е место в гонке преследования на этапе в Оберхофе.
Анаис Шевалье и Доротея Вирер. Фото: biathlonworld.com
Второе место занимает итальянка Лиза Виттоцци, третье - представительница Словакии Паулина Фиалкова.
Общий зачет (ж)
1 (1). Доротея Вирер (Италия) - 438 (+40)
2 (3). Лиза Виттоцци (Италия) - 396 (+60)
3 (2). Паулина Фиалкова (Словакия) - 374 (+9)
4 (4). Анаис Шевалье (Франция) - 329 (+48)
5 (6). Анастасия Кузьмина (Словакия) - 327 (+54)
6 (5). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 309 (+29).
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