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Вирер осталась лидером общего зачета Кубка мира Итальянка Доротея Вирер осталась лидером общего зачета Кубка мира. 28-летняя биатлонистка заняла 5-е место в гонке преследования на этапе в Оберхофе. Анаис Шевалье и Доротея Вирер. Фото: biathlonworld.com Второе место занимает итальянка Лиза Виттоцци, третье - представительница Словакии Паулина Фиалкова. Общий зачет (ж) 1 (1). Доротея Вирер (Италия) - 438 (+40) 2 (3). Лиза Виттоцци (Италия) - 396 (+60) 3 (2). Паулина Фиалкова (Словакия) - 374 (+9) 4 (4). Анаис Шевалье (Франция) - 329 (+48) 5 (6). Анастасия Кузьмина (Словакия) - 327 (+54) 6 (5). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 309 (+29).

Спорт-Экспресс

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