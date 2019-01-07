Вратарь сборной Финляндии бросил клюшку в голову американцу, празднуя победу на молодежном чемпионате мира

Эмоции захлестнули Укко-Пекка Луукконена.

Фото: Matt Zambonin/HHOF-IIHF Images

Вратарь молодежной сборной Финляндии по хоккею Укко-Пекка Луукконен весьма бурно отпраздновал победу над командой США (3:2) в финале чемпионата мира. Сразу после финальной сирены он выбросил вперед клюшку и шлем, попав ими в голову форварду американской сборной Джоэлу Фараби.

Проявление эмоций Луукконеном вполне объяснимы - финны забросили победную шайбу за 86 сек. до финальной сирены.

They should take a goal away for this, right?
?#USAWJC #USAvsFIN #WorldJuniors pic.twitter.com/Jxp0nQMwbD

— The Gilded Jester (@TheGildedJester) 6 января 2019 г.

В этой встрече Луукконен отразил 26 бросков.

Напомним, капитан молодежной сборной РоSSии от злости выбросил свой шлем на послематчевом награждении.


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