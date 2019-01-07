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Вратарь сборной Финляндии бросил клюшку в голову американцу, празднуя победу на молодежном чемпионате мира Эмоции захлестнули Укко-Пекка Луукконена. Фото: Matt Zambonin/HHOF-IIHF Images Вратарь молодежной сборной Финляндии по хоккею Укко-Пекка Луукконен весьма бурно отпраздновал победу над командой США (3:2) в финале чемпионата мира. Сразу после финальной сирены он выбросил вперед клюшку и шлем, попав ими в голову форварду американской сборной Джоэлу Фараби. Проявление эмоций Луукконеном вполне объяснимы - финны забросили победную шайбу за 86 сек. до финальной сирены. They should take a goal away for this, right?

? #USAWJC #USAvsFIN #WorldJuniors pic.twitter.com/Jxp0nQMwbD — The Gilded Jester (@TheGildedJester) 6 января 2019 г. В этой встрече Луукконен отразил 26 бросков. Напомним, капитан молодежной сборной РоSSии от злости выбросил свой шлем на послематчевом награждении.

LB.ua

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