Вратарь сборной Финляндии бросил клюшку в голову американцу, празднуя победу на молодежном чемпионате мира
Эмоции захлестнули Укко-Пекка Луукконена.
Фото: Matt Zambonin/HHOF-IIHF Images
Вратарь молодежной сборной Финляндии по хоккею Укко-Пекка Луукконен весьма бурно отпраздновал победу над командой США (3:2) в финале чемпионата мира. Сразу после финальной сирены он выбросил вперед клюшку и шлем, попав ими в голову форварду американской сборной Джоэлу Фараби.
Проявление эмоций Луукконеном вполне объяснимы - финны забросили победную шайбу за 86 сек. до финальной сирены.
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