Кубок Франции: "Монако" побеждает, "Марсель" вылетает

"Монако" вышел в 1/16 финала Кубка Франции, обыграв "Кане Руссийон" со счетом 1:0.
 
Гол на 2-й минуте забил Муса Силла.
 
Фото Кубок Франции: "Монако" побеждает, "Марсель" вылетает
Фото: asmonaco.com
"Марсель" проиграл клубу из четвертого дивизиона "Андрезье" со счетом 0:2. 
 
Кубок Франции
 
1/32 финала
 
"Кане Руссийон" - "Монако" - 0:1 (0:1)
 
Гол: Силла, 2.
 
"Андрезье" - "Марсель" - 2:0 (1:0)
 
Голы: Нгвабийе, 17 (1:0). Милья, 82 (2:0).
 
Удаление: Лопи (Кане Руссийон), 18.
 
"Реймс" - "Ланс" - 2:0 (2:0)
 
Голы: Уден, 32 (1:0). Кафаро, 36 - с пенальти (2:0).


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