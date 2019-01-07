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Кубок Франции: "Монако" побеждает, "Марсель" вылетает "Монако" вышел в 1/16 финала Кубка Франции, обыграв "Кане Руссийон" со счетом 1:0. Гол на 2-й минуте забил Муса Силла. Фото: asmonaco.com "Марсель" проиграл клубу из четвертого дивизиона "Андрезье" со счетом 0:2. Кубок Франции 1/32 финала "Кане Руссийон" - "Монако" - 0:1 (0:1) Гол: Силла, 2. "Андрезье" - "Марсель" - 2:0 (1:0) Голы: Нгвабийе, 17 (1:0). Милья, 82 (2:0). Удаление: Лопи (Кане Руссийон), 18. "Реймс" - "Ланс" - 2:0 (2:0) Голы: Уден, 32 (1:0). Кафаро, 36 - с пенальти (2:0).

Спорт-Экспресс

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