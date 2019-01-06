Финляндия выиграла молодежный чемпионат мира (ВИДЕО)  

Сборная Финляндии переиграла США в финальном матче молодежного чемпионата мира.
 
Победная шайба была заброшена за полторы минуты до финальной сирены. Финны в третий раз за последние 7 розыгрышей турнира выиграли золотые медали.
Фото Финляндия выиграла молодежный чемпионат мира (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
В матче за 3-е место РоSSия выиграла у Швейцарии со счетом 5:2.
 
Молодежный чемпионат мира
 
Финал
 
США - Финляндия - 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
 
Голы: Юленен - 3 (бол., Лааксонен, Пуустинен), 31:31 - 0:1. Латвала - 2 (Хепониеми, Купари), 46:00 - 0:2. Хмелевски - 4 (Д. Хьюз, Кэйтс), 47:01 - 1:2. Норрис - 3 (Хмелевски, Кэйтс), 48:47 - 2:2. Какко - 2 (Лунделл, Йокихарью), 58:34 - 2:3.
 
Вратари: Примо (58:55) - Луукконен.
 
Штраф: 6 - 10.
 
Броски: 28 (9+8+11) - 31 (13+9+9).
 
Судьи: Пражак, Ромасько.
 
6 января. Ванкувер. Rogers Arena.
 


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