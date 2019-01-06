"МЮ" вышел в 1/16 финала Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" в матче 1/32 финала Кубка Англии обыграл "Рединг" со счетом 2:0.
 
Голы забили Хуан Мата и Ромелу Лукаку.
Фото "МЮ" вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Фото: manutd.com
 
Кубок Англии 
 
1/32 финала
 
"Манчестер Юнайтед" - "Рединг" - 2:0 (2:0)
 
Голы: Мата, 22 - с пенальти (1:0). Лукаку, 45+4 (2:0). 
 
"Шеффилд Уэнсдей" - "Лутон Таун" - 0:0 
 
"Вест Бромвич Альбион" - "Уиган Атлетик" - 1:0 (1:0)
 
Гол: Сако, 31.
 
"Борнмут" - "Брайтон & Хоув" - 1:3 (0:2)
 
Голы: Кноккарт, 31 (0:1). Биссума, 34 (0:2). Пью, 55 (1:2). Андоне, 64 (1:3).
 
"Вест Хэм Юнайтед" - "Бирмингем Сити" - 2:0 (1:0)
 
Голы: Арнаутович, 2 (1:0). Кэрролл, 90+1 (2:0).
 
"Шрусбери Таун" - "Стоук Сити" - 1:1 (1:0)
 
Голы: Норберн, 45+4 - с пенальти (1:0). Крауч, 78 (1:1).
 
"Бернли" - "Барнсли" - 1:0 (0:0)
 
Гол: Вуд, 90+2 - с пенальти. 


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