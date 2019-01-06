Новостей.COM ⇒
2019-01-06
"МЮ" вышел в 1/16 финала Кубка Англии
"Манчестер Юнайтед" в матче 1/32 финала Кубка Англии обыграл "Рединг" со счетом 2:0.
Голы забили Хуан Мата и Ромелу Лукаку.
Фото: manutd.com
Кубок Англии
1/32 финала
"Манчестер Юнайтед" - "Рединг" - 2:0 (2:0)
Голы: Мата, 22 - с пенальти (1:0). Лукаку, 45+4 (2:0).
"Шеффилд Уэнсдей" - "Лутон Таун" - 0:0
"Вест Бромвич Альбион" - "Уиган Атлетик" - 1:0 (1:0)
Гол: Сако, 31.
"Борнмут" - "Брайтон & Хоув" - 1:3 (0:2)
Голы: Кноккарт, 31 (0:1). Биссума, 34 (0:2). Пью, 55 (1:2). Андоне, 64 (1:3).
"Вест Хэм Юнайтед" - "Бирмингем Сити" - 2:0 (1:0)
Голы: Арнаутович, 2 (1:0). Кэрролл, 90+1 (2:0).
"Шрусбери Таун" - "Стоук Сити" - 1:1 (1:0)
Голы: Норберн, 45+4 - с пенальти (1:0). Крауч, 78 (1:1).
"Бернли" - "Барнсли" - 1:0 (0:0)
Гол: Вуд, 90+2 - с пенальти.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Украина совместно с Беларусью, Польшей и странами Балтии хочет создать общую хоккейную лигу
05.01.2019 14:21
05.01.2019 14:21
"Эвертон" и "Суонси" - в 1/16 финала Кубка Англии »»
06.01.2019 09:04
06.01.2019 09:04
←+Ctrl+→