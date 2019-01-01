WBA признала Усика лучшим боксером года
Александр Усик в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика лучшим боксером 2018-го года, сообщается на официальном сайте организации.
2018-м году украинец провел три боя - против Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Беллью, в которых одержал победы и объединил титулы WBC, WBO, WBA (Super), IBF, став впервые в истории абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Также Усик завоевал пояс журнала The Ring и выиграл Всемирную боксерскую суперсерию (WBSS).
Ранее Усика признали лучшим боксером года по версиям The Ring, ESPN, Yahoo Sports и Sports Illustrated.
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