WBA признала Усика лучшим боксером года

Александр Усик в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира.

Фото: wbaboxing.com Александр Усик

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика лучшим боксером 2018-го года, сообщается на официальном сайте организации.

2018-м году украинец провел три боя - против Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Беллью, в которых одержал победы и объединил титулы WBC, WBO, WBA (Super), IBF, став впервые в истории абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Также Усик завоевал пояс журнала The Ring и выиграл Всемирную боксерскую суперсерию (WBSS).

Ранее Усика признали лучшим боксером года по версиям The Ring, ESPN, Yahoo Sports и Sports Illustrated.