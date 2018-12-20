Большинство клубов Украинской Премьер-лиги проголосовало против изменения формата с 12 клубами

Лишь 3 клуба готово к расширению лиги.

Большинство клубов Украинской Премьер-лиги проголосовало против изменения формата с 12 клубами

Большинство клубов Украинской Премьер-лиги проголосовало за сохранение действующего формата соревнований с 12 командами, сообщает FootballHub.

Предложение с возвращением к формату с 16 участниками поддержали только три клуба: "Динамо", "Карпаты" и "Черноморец", уточняет издание.

Отметим, что на повторном собрании клубов УПЛ собралось необходимое количество клубных представителей. Не явился только представитель луганской "Зари".

Напомним, данный вопрос стоял в повестке дня собрания 6 декабря. Однако собрание было сорвано из-за неявки представителей половины клубов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Динамовские фаны в матче Лиги Европы вывесили на трибуне очередной провокационный баннерДинамовские фаны в матче Лиги Европы вывесили на трибуне очередной провокационный баннер
Кубок мира: Что с Фуркадом?Кубок мира: Что с Фуркадом?
Стали известны подробности увольнения Моуриньо. ФутболСтали известны подробности увольнения Моуриньо. Футбол
Премьер-лига: Перед открытием окна. ФутболПремьер-лига: Перед открытием окна. Футбол
Фаны "Бетиса" в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано" надели маски Романа ЗозулиФаны "Бетиса" в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано" надели маски Романа Зозули
Блок рекламы


Похожие новости
Фаны "Бетиса" в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано" надели маски Романа ЗозулиФаны "Бетиса" в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано" надели маски Романа Зозули
Домашний юбилей украинских клубов в ЕвропеДомашний юбилей украинских клубов в Европе
Во время матча Украинской Премьер-лиги случился очередной скандалВо время матча Украинской Премьер-лиги случился очередной скандал
Сорвано собрание клубов Украинской Премьер-лигиСорвано собрание клубов Украинской Премьер-лиги
Центральный матч тура в Украинской Премьер-лиге посетили 95 человекЦентральный матч тура в Украинской Премьер-лиге посетили 95 человек
Ультрас "Ворсклы" провели акцию протеста против УЕФА. ФутболУльтрас "Ворсклы" провели акцию протеста против УЕФА. Футбол
Фаны лондонского "Арсенала" выступают против переноса матча с "Ворсклой" в КиевФаны лондонского "Арсенала" выступают против переноса матча с "Ворсклой" в Киев
"Черноморец" электрообогревателями готовит стадион к матчу УПЛ против "Арсенала": арену отключили от отопления. Футбол"Черноморец" электрообогревателями готовит стадион к матчу УПЛ против "Арсенала": арену отключили от отопления. Футбол
Аргентина выиграла первый тайм у Мексики в двухраундовом противостоянииАргентина выиграла первый тайм у Мексики в двухраундовом противостоянии
Жители Калгари проголосовали против проведения в городе Олимпиады-2026Жители Калгари проголосовали против проведения в городе Олимпиады-2026
Последние новости
Подгружаем последние новости