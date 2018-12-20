Большинство клубов Украинской Премьер-лиги проголосовало против изменения формата с 12 клубами

Лишь 3 клуба готово к расширению лиги.

Большинство клубов Украинской Премьер-лиги проголосовало за сохранение действующего формата соревнований с 12 командами, сообщает FootballHub.

Предложение с возвращением к формату с 16 участниками поддержали только три клуба: "Динамо", "Карпаты" и "Черноморец", уточняет издание.

Отметим, что на повторном собрании клубов УПЛ собралось необходимое количество клубных представителей. Не явился только представитель луганской "Зари".

Напомним, данный вопрос стоял в повестке дня собрания 6 декабря. Однако собрание было сорвано из-за неявки представителей половины клубов.