Большинство клубов Украинской Премьер-лиги проголосовало против изменения формата с 12 клубами
Лишь 3 клуба готово к расширению лиги.
Большинство клубов Украинской Премьер-лиги проголосовало за сохранение действующего формата соревнований с 12 командами, сообщает FootballHub.
Предложение с возвращением к формату с 16 участниками поддержали только три клуба: "Динамо", "Карпаты" и "Черноморец", уточняет издание.
Отметим, что на повторном собрании клубов УПЛ собралось необходимое количество клубных представителей. Не явился только представитель луганской "Зари".
Напомним, данный вопрос стоял в повестке дня собрания 6 декабря. Однако собрание было сорвано из-за неявки представителей половины клубов.
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