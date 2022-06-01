Шевченко сделал мощное заявление перед матчем сборной Украины против Шотландии

Легенда украинского футбола поддержал национальную команду, информирует ZN.ua.

Шевченко сделал мощное заявление перед матчем сборной Украины против Шотландии
Матч пройдет уже сегодня
© УАФ

Легендарный украинский футболист и тренер Андрей Шевченко сделал мощное заявление перед матчем сборной Украины против Шотландии.

"Матч в Шотландии – это надежда страны. Поездка на чемпионат мира сейчас очень важна для Украины. Мотивация невероятная. Нужно отложить результат и сосредоточиться на игре. Нам нужно играть для болельщиков, для всей Украины, для тех, кто дома, для тех, кто защищает страну для тех, кто покинул страну. Игроки знают, что им нужно делать. Нет необходимости влиять на футболистов или что-то говорить им. Они опытные игроки и прекрасно все понимают", – цитирует Шевченко BBC.

Матч Шотландия – Украина состоится сегодня, 1 июня, в Глазго. Изначально поединок должен был пройти 24 марта, однако был перенесен из-за военного вторжения РоSSии в Украину. Победитель выйдет в финал квалификации, где 5 июня в Кардиффе сыграет против Уэльса.

Если сборная Украины сможет пройти Шотландию и Уэльс, то в Катаре сыграет в группе B с командами Англии, США и Ирана.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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