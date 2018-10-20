Лион вернул себе победное спокойствие

После двух осечек в предыдущих двух турах, "Лион" вернул себе уверенность после домашней победы над "Нимом" в первом матче десятого тура французской Лиги 1 - 2:0. Особенно унизительным для "детей" было разгромное поражение (0:5) от ПСЖ, и им нужно было обязательно реабилитироваться после двухнедельной паузы из-за матчей сборных.

Хозяева активно начали игру и повели в счете на 24-й минуте, когда Муса Дембеле воспользовался подачей Марсело. Это был третий гол Дембеле после перехода в "Лион".

Минимальное преимущество держалось до самого конца матча, когда Мемфис Депай обеспечил необходимое спокойствие команде Бруно Женезио. Таким образом, "Лион" временно поднялся на третье место в турнирной таблице с 17 очками, а "Ним" после двух побед на старте не может выиграть уже восьмой матч кряду и закрепился в нижней части таблицы.

2018-19, Чемпионат Франции. 1-й круг. 10-й тур.

"Лион" - "Ним" 2:0 (1:0)
Голы: Дембеле, 24 (1:0); Депай, 90 (2:0)
"Лион": Антони Лопеш; Денайер; Марсело Г.; Марсал; Менди Ф.; Терье; Папе Шейк (Ферри Ж., 65); Ндомбеле; Ауа; Депай (Пинто Л., 91); Дембеле (Траоре Б., 78)
"Ним": Бернардони; Мауасса; Харек; Алакуч; Бриансон; Буанга (Алиуи, 46); Бобишон (Рипар, 83); Вальс; Саванир; Тиуб; Деп К. (Бозок, 64)
Предупреждения: Папе Шейк, 34 - Харек, 17; Бриансон, 32




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