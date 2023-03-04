УАФ звернулася до Joma з вимогою пояснити роботу компанії із росіянами

Іспанці створили комплекти форми для окупантів.

УАФ звернулася до Joma з вимогою пояснити роботу компанії із росіянами
УАФ сподівається отримати відповідь найближчим часом
© УАФ

В Українській асоціації футболу (УАФ) звернулася до Joma із вимогою пояснити роботу компанії з росіянами.

."Нам стало відомо про презентацію російським клубом "Зеніт" нової форми бренду, який є технічним спонсором національної збірної України. У зв'язку з цим "УАФ Маркетинг" направив до головного офісу Joma запит з проханням дати пояснення щодо цієї ситуації. Зокрема, чи має центральний офіс Joma ставлення до презентації та загалом розробки дизайну форми ФК "Зеніт", і як так сталося, що на презентованій формі російської команди красується логотип Joma?

Нагадуємо, що схожа ситуація з використанням форми бренду Joma російськими клубами вже виникала в липні 2022 року. І тоді у відповідь на запит "УАФ Маркетинг" технічний спонсор національної збірної України заявив, що Joma зупинила всі спонсорські контракти з російськими та білоруськими спортивними командами у зв'язку із початком повномасштабної військової агресії РФ проти України", - написано у заяві УАФ у Facebook.

Нагадаємо, вчора, 3 березня, російський футбольний клуб "Зеніт" презентував нову форму, виробником якої є компанія Joma.

З 2017 року Joma є офіційним технічним спонсором збірної України з футболу.

Joma - іспанська компанія, що спеціалізується на випуску спортивного одягу та взуття.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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