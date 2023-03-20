Федерація тенісу України виступила проти повної заборони участі у турнірах з росіянами та білорусами

Федерація тенісу України звернулася до Національного олімпійського комітету та Міністерства молоді та спорту щодо можливої заборони українським спортсменам брати участь у змаганнях із росіянами та білорусами.

"На жаль, попри всі спроби Федерації тенісу України та професійних гравців, керівні органи тенісу не усунули індивідуальних атлетів.

Цим зверненням ми висловлюємо спільну позицію щодо можливого рішення НОК щодо повного бойкоту гравцями всіх міжнародних турнірів, де грають росіяни чи білоруси.

Таке рішення призведе до руйнування українського тенісу, адже гравці із цих країн беруть участь майже у кожному змаганні. Таке рішення стане санкцією не проти агресорів, а проти українців, котрі на своєму рівні просувають проукраїнську позицію в кожному куточку світу, де вони грають.

Якщо росіян та білорусів допускають до змагань, потрібно з ними грати та перемагати, а не уникати битви. Як роблять наші хлопці у ЗСУ на фронті та всі свідомі громадяни, кожен на своєму місці.

Ми виступаємо з позицією продовжувати виступати на міжнародних змаганнях, активізувати боротьбу за усунення гравців із Росії та Білорусі. Бити їх на кортах у всьому світі", – сказано у заяві.

З повним текстом звернення можна ознайомитись за посиланням . Його підписали президент ФТУ Сергій Лагур, перша ракетка України Ангеліна Калініна, а також тенісисти Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Надія Кіченок, Олександр Овчаренко, Владислав Орлов та Ілля Білобородько.

Нагадаємо, збірні Росії та Білорусі були усунені від командних змагань – Кубка Девіса та Кубка Біллі Джин Кінг. При цьому ATP та WTA дозволяють виступати тенісистам із цих країн на своїх турнірах у нейтральному статусі.