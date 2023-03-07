В УАФ повідомили, що Joma не має відношення до розробки нової форми російського "Зеніту"

Компанія відхрестилася від роботи з окупантами.

В УАФ повідомили, що Joma не має відношення до розробки нової форми російського
"Зеніт" грає у формі Joma
© Чемпионат

В УАФ заявили, що іспанська компанія Joma не має відношення до презентації нової ігрової форми пітерського "Зеніту".

"У відповідь на запит "УАФ Маркетинг" головний офіс іспанської компанії Joma повідомив, що не має відношення до розробки та презентації нової форми російського клубу. У листі компанії повідомляється: "Ми підтверджуємо, що штаб-квартира Joma в Іспанії припинила всю нашу спонсорську діяльність зі спортивними командами з Росії та Білорусі. Ми не маємо прямого контакту — ні комерційного, ні спонсорського — з якимось професійним клубом там, і ми не були в курсі і не маємо жодного відношення до запуску та кастомізації індивідуального стилю нової форми "Зеніту".

У відповідь на питання, як так сталося, що російський клуб презентував форму саме компанії Joma, у листі повідомляється, що ці футболки були поширені компанією Wildberries. Це роздрібний продавець, який може отримувати товари з нашого каталогу на відкритому ринку, де ми не маємо жодного контролю", - сказано в заяві УАФ.

Нагадаємо, 3 березня російський футбольний клуб "Зеніт" презентував нову форму, виробником якої є компанія Joma.

З 2017 року Joma є офіційним технічним спонсором збірної України з футболу.

Joma - іспанська компанія, що спеціалізується на випуску спортивного одягу та взуття.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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