Мексиканский боксер подписал самый большой контракт в истории спорта

Мексиканский боксер Саул Альварес подписал контракт со стрим-сервисом DAZN на сумму 365 миллионов долларов. Это самый большой контракт в истории профессионального спорта.

Молодой и талантливый боксер из Мексики недавно остался без телевизионного контракта. У мексиканца было соглашение с HBO, но HBO решил уйти из бокса, поэтому DAZN воспользовался этой ситуацией и заключил с ним исторический контракт на пять лет или 11 боев в течение согласованного периода.

Первый поединок в рамках миллионного контракта Сауля Альвареса запланирован на 15 декабря в "Мэдисон Сквер Гарден" против Роки Филдинга.

???? ???? ????#BoxeoxFOX Sa?l ?lvarez se convirti? en el deportista MEJOR PAGADO en la HISTORIA...

?Ning?n atleta ha firmado un contrato m?s lucrativo!

???? 5 a?os, 11 peleas, a cambio de 365 millones de d?lares con una plataforma digital ???? pic.twitter.com/phX3kOtimV

— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 17 октября 2018 г.


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