Мексиканский боксер подписал самый большой контракт в истории спорта
Мексиканский боксер Саул Альварес подписал контракт со стрим-сервисом DAZN на сумму 365 миллионов долларов. Это самый большой контракт в истории профессионального спорта.
Молодой и талантливый боксер из Мексики недавно остался без телевизионного контракта. У мексиканца было соглашение с HBO, но HBO решил уйти из бокса, поэтому DAZN воспользовался этой ситуацией и заключил с ним исторический контракт на пять лет или 11 боев в течение согласованного периода.
Первый поединок в рамках миллионного контракта Сауля Альвареса запланирован на 15 декабря в "Мэдисон Сквер Гарден" против Роки Филдинга.
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?Ning?n atleta ha firmado un contrato m?s lucrativo!
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