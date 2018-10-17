Мексиканский боксер подписал самый большой контракт в истории спорта

Мексиканский боксер Саул Альварес подписал контракт со стрим-сервисом DAZN на сумму 365 миллионов долларов. Это самый большой контракт в истории профессионального спорта.

Молодой и талантливый боксер из Мексики недавно остался без телевизионного контракта. У мексиканца было соглашение с HBO, но HBO решил уйти из бокса, поэтому DAZN воспользовался этой ситуацией и заключил с ним исторический контракт на пять лет или 11 боев в течение согласованного периода.

Первый поединок в рамках миллионного контракта Сауля Альвареса запланирован на 15 декабря в "Мэдисон Сквер Гарден" против Роки Филдинга.