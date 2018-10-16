Гибралтар выиграл у Лихтенштейна второй матч подряд

Сборная Гибралтара просто феерит - вслед за первой победой в истории над Арменией, скромная команда сразу записала в свой актив второй официальный выигрыш. Он оказался волевым - на гол Лихтенштейна гибралтарцы ответили двумя. А не замахнуться ли им на победу в группе D4?!

Лига Наций 2018-20. Лига D. Группа D4.

Гибралтар - Лихтенштейн 2:1 (0:1)

Голы: Саланович, 15 (0:1); Кабрера Дж., 61 (1:1); Чиполина Д.Л., 67 (2:1)

Гибралтар: Голдвин; Чиполина Р.; Маскареньяс-Оливеро; Сержант; Чиполина Д.Л.; Бардон; Пон; Уолкер Л.; Эрнандес Э. (Кумбес, 46; Кашаро К., 75); Кашаро Ли; Кабрера Дж.

Лихтенштейн: Бюхель Б.; Гопель; Эберле; Польверино (Эрне, 83); Мейер Л.; Кауфманн; Губзер; Визер (Малин, 46); Бюхель М-ль (Вольфингер С., 67); Хаслер; Саланович

Предупреждения: Кашаро Ли, 49; Уолкер Л., 60 - Бюхель М-ль, 39; Польверино, 49; Саланович, 51; Кауфманн, 87




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