Хоакин отказался от перехода в Челси. Футбол

Нападающий испанского "Бетиса" Хоакин Санчес отказался от перехода в "Челси" в 2006-м году, несмотря на предложение о покупке в размере 36 миллионов, заявил испанской прессе отец футболиста. После шести сезонов в "Бетисе" Хоакин перешел в "Валенсию" за 25 миллионов евро.

"Сделка с "Челси" была обговорена, - заявил Аурелио Санчес в интервью El Elpanol. - "Бетис" получал 36 миллионов евро плюс еще 3 миллиона евро бонусов. Самому футболисту предлагалась зарплата в размере 6 миллионов евро за сезон, а контракт был рассчитан на пять лет. При этом агент Хоакина Жоржи Мендеш должен был заработать 3 миллиона евро.

Он мог бы заработать целое состояние, но он никогда не отдавал предпочтение деньгам".


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