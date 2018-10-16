Анонс десятого тура Украинской хоккейной лиги

Каким будет очередной тур чемпионата УХЛ?

16 октября

18:00. «Донбасс» – МХК «Динамо»

Прошлогодние полуфиналисты откроют своей встречей десятый тур УХЛ в Дружковке, где дончане попытаются вернуть лидирующее место в турнирной таблице, а харьковский клуб вполне сможет помешать своему противнику.

Прошлая встреча этих команд закончилась счётом 6:3 в пользу подопечных Юлиуса Шуплера и именно через такие игры национального первенства, по словам наставника дончан, его клуб готовится к ответственным матчам на Континентальном кубке. Если говорить о ходе встречи в Харькове, то «Донбасс» сходу завладел игровым преимуществом и по ходу поединка только наращивал свой прессинг. Харьковский клуб, в свою очередь, смог только трижды пробить Богдана Дьяченко. Второй период стал самым интересным отрезком встречи, ведь харьковскому клубу удалось сократить отставание в счёте до 3:4 и даже получить шанс сравнять счёт. Но либо усталость сыграла своё, либо опыт донецкой команды перевесил молодость коллектива Александра Сеуканда, но встреча всё же закончилась со счётом 6:3 в пользу действующего чемпиона Украины.

18 октября

18:45. «Белый Барс» – «Ледяные Волки»

Судьба прошлой встречи этих команд решилась только в овертайме, а сам матч стал одним из лучших в исполнении обеих команд. И если еще в середине второго периода киевляне горели 0:3, то уже к концу третьей двадцатиминутке уже "барсам" необходимо было сравнивать счёт. Сейчас обеим командам позарез нужно выигрывать этот матч и цепляться за очки, чтобы в возвращаться в турнирную гонку чемпионата Украины. Тем более, что после стольких поражений оба клуба соскучились по вкусу победы и жаждут отыгрываться за минувшие туры УХЛ.

19:00. «Днепр» – «Кременчук»

В центральном матче тура сойдутся лидеры турнирной таблицы «Днепр» и «Кременчук», что заранее придаёт остроты и интриги этому поединку. Для херсонцев эта встреча может стать своеобразным реваншем, ведь именно кременчужане смогли нанести единственное поражение дебютанту чемпионата. И хоть судьба матча решилась только в серии послематчевых бросков, но последнее слово всё же оставили за собой именно игроки кременчугского клуба. В той встречи отдельно стоит отметить игру голкиперов, которые намертво стояли в створах своих ворот, не позволяя противнику завладеть игровым преимуществом. Что Олег Петров, что Никита Гордюшин очень ярко проявили себя в текущем розыгрыше УХЛ и уж точно доказали, что именно они достойны места в основе команды.