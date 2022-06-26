Зірковий тенісист анонсував незвичайну підтримку України на Вімблдоні

10-та ракетка світу поляк Губерт Гуркач вирішив не зовсім звичайно підтримати Україну під час турніру серії Grand Slam Вімблдон, який відбудеться від 27 червня до 10 липня, інформує Апостроф .

Про свій намір 25-річний тенісист оголосив у сторіс Instagram.

"Я хочу повідомити, що обіцяю жертвувати 100 євро за кожен ейс, який виконаю на Вімблдоні, щоб допомогти та підтримати народ України", - написав Губерт.

Гуркач - переможець п'яти турнірів серії ATP. Останній із них він виграв минулого тижня у місті Галле (Німеччина). Минулого року він зміг дійти до півфіналу Вімблдону, де у чотирьох сетах поступився італійцеві Маттео Берреттіні.