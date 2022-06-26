Зірковий тенісист анонсував незвичайну підтримку України на Вімблдоні

10-та ракетка світу поляк Губерт Гуркач вирішив не зовсім звичайно підтримати Україну під час турніру серії Grand Slam Вімблдон, який відбудеться від 27 червня до 10 липня, інформує Апостроф.

Про свій намір 25-річний тенісист оголосив у сторіс Instagram.

"Я хочу повідомити, що обіцяю жертвувати 100 євро за кожен ейс, який виконаю на Вімблдоні, щоб допомогти та підтримати народ України", - написав Губерт.

Гуркач - переможець п'яти турнірів серії ATP. Останній із них він виграв минулого тижня у місті Галле (Німеччина). Минулого року він зміг дійти до півфіналу Вімблдону, де у чотирьох сетах поступився італійцеві Маттео Берреттіні.


Сергій Антонов, Апостроф





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