Срна анонсував нові трансфери оновленого "Шахтаря"

Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна розповів про плани з комплектації донецької команди.

"Ми готуємо ще пару трансферів, до нас повинні прийти футболісти, щоби підсилити "Шахтар". Вони можуть бути українцями, можуть бути легіонерами, але головне – ми хочемо зробити сильний "Шахтар", рухаємося до цього, не опускаємо руки. Президент не кидає "Шахтар". Тому наше завдання – зробити дуже хорошу та сильну команду, яка представлятиме Україну і "Шахтар" у Європі", - повідомив Срна.

Нагадаємо, футбольний сезон в Україні через повномасштабне вторгнення Росії було достроково завершено, а донеччани, які лідирували в УПЛ, пізніше здобули пряму путівку до групового етапу Ліг чемпіонів.

Через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юник, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньйо, Сіпріано, Соломон, Додо та головний тренер команди Роберто Де Дзербі.