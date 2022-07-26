Срна анонсував нові трансфери оновленого "Шахтаря"

Донеччани втратили весь основний кістяк футболістів.

Срна анонсував нові трансфери оновленого
Новий сезон УПЛ має стартувати наприкінці серпня
© ФК Шахтер

Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна розповів про плани з комплектації донецької команди.

"Ми готуємо ще пару трансферів, до нас повинні прийти футболісти, щоби підсилити "Шахтар". Вони можуть бути українцями, можуть бути легіонерами, але головне – ми хочемо зробити сильний "Шахтар", рухаємося до цього, не опускаємо руки. Президент не кидає "Шахтар". Тому наше завдання – зробити дуже хорошу та сильну команду, яка представлятиме Україну і "Шахтар" у Європі", - повідомив Срна.

Нагадаємо, футбольний сезон в Україні через повномасштабне вторгнення Росії було достроково завершено, а донеччани, які лідирували в УПЛ, пізніше здобули пряму путівку до групового етапу Ліг чемпіонів.

Через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юник, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньйо, Сіпріано, Соломон, Додо та головний тренер команди Роберто Де Дзербі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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