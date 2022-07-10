Український стронгмен Новіков захистив титул чемпіона Strongman Classic

Український стронгмен Олексій Новіков здобув перемогу на турнірі Strongman Classic-2022, що відбувся у Лондоні.

26-річний спортсмен зумів набрати 54 бали у загальному заліку та на 12 пунктів випередив найближчого переслідувача. У топ-3 увійшли канадець Мітчелл Хупер та американець Еван Сінглтон.

Новіков зумів захистити титул - торік він також став чемпіоном турніру. Після своєї перемоги силач у соцмережах закликав допомагати українській армії: "Найкраще вітання для мене - це донат для пацанів".

(фото - twitter.com/GiantsLiveWSM)