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2022-07-10
Український стронгмен Новіков захистив титул чемпіона Strongman Classic
Українець став найкращим у Великій Британії.
Новіков захистив титул© XSport
Український стронгмен Олексій Новіков здобув перемогу на турнірі Strongman Classic-2022, що відбувся у Лондоні.
26-річний спортсмен зумів набрати 54 бали у загальному заліку та на 12 пунктів випередив найближчого переслідувача. У топ-3 увійшли канадець Мітчелл Хупер та американець Еван Сінглтон.
Новіков зумів захистити титул - торік він також став чемпіоном турніру. Після своєї перемоги силач у
(фото - twitter.com/GiantsLiveWSM)
Данило Слесь, ZN.ua