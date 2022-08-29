Проведення бою Усика з Ф'юрі цього року малоймовірне: промоутер назвав нові дати

Бій українського чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO у надважкій вазі Олександра Усика проти британського володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі може пройти наступного року.

Про це повідомив оглядач Майкл Бенсон із посиланням на слова відомого промоутера Боба Арума.

"Бій Тайсона Ф'юрі проти Олександра Усика "вкрай малоймовірний" у грудні, зараз розглядаються дати 11 або 18 лютого. Арум додав, найбільш вірогідним місцем проведення є Близький Схід, але не обов'язково Саудівська Аравія. Катар та ОАЕ теж розглядаються як можливі варіанти", – написав Бенсон.

Варто зазначити, що перемога над Ф'юрі принесе Усику звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, оскільки він збере всі титули дивізіону.

Британські ЗМІ повідомляли, що бій може відбутися вже 17 грудня.