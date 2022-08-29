Проведення бою Усика з Ф'юрі цього року малоймовірне: промоутер назвав нові дати
Боб Арум очікує, що поєдинок відбудеться наприкінці зими, інформує
Бій українського чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO у надважкій вазі Олександра Усика проти британського володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі може пройти наступного року.
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"Бій Тайсона Ф'юрі проти Олександра Усика "вкрай малоймовірний" у грудні, зараз розглядаються дати 11 або 18 лютого. Арум додав, найбільш вірогідним місцем проведення є Близький Схід, але не обов'язково Саудівська Аравія. Катар та ОАЕ теж розглядаються як можливі варіанти", – написав Бенсон.
Варто зазначити, що перемога над Ф'юрі принесе Усику звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, оскільки він збере всі титули дивізіону.
Британські ЗМІ повідомляли, що бій може відбутися вже 17 грудня.