Український стронгмен Новіков став чемпіоном престижного турніру в США

Українцю не було рівних на Rogue Invitational Strongman competition, інформує ZN.ua.

Український стронгмен Новіков став чемпіоном престижного турніру в США
Новіков переміг в Остіні

Український стронгмен Олексій Новіков переміг на турнірі Rogue Invitational Strongman competition в американському Остіні.

Програма змагань складалася із шести видів. Новіков посів перше місце з ганделями, а за підсумками багатоборства став першим, випередивши на півтора бали американця Трея Мітчелла. Український стронгмен заробив 112 108 доларів призових.

Ще один українець Павло Наконечний переміг у становій тязі, але за підсумками всіх дисциплін посів п'яте місце.

Новіков після турніру подякував за підтримку співвітчизникам у соцмережах:

"Яке відмінне закінчення спортивного сезону. Як і всі перемоги цього року, ця також присвячена Україні та українському народу, я вас люблю, ви неперевершені, гордий бути українцем".

26-річний Олексій Новіков у липні захистив титул чемпіона Strongman Classic, а 2020-го року українець став найсильнішою людиною у світі.


Данило Слесь, ZN.ua





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