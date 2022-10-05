У "Шахтарі" всі сподіваються повернутися до Донецька – Срна

"Гірники" втратили рідне місто.

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"Шахтар" вісім років грає поза Донецьком
© ФК Шахтер

Директор з футболу ФК "Шахтар" Даріо Срна розповів про те, як його футбольний клуб переживає війну разом із Україною.

"У 2014 році нам довелося покинути Донецьк, наш будинок, наш стадіон, наше спортивне місто. Ми переїхали до Києва, і коли ми адаптувалися, почалася інша війна. Важко пояснити наше життя з того часу і до сьогодні. Втрата домашнього стадіону". Донбас Арени" була вкрай болючою для футбольного клубу, але тепер виявилося, що це лише один із безлічі ударів для "Шахтаря". Нам доводиться міняти готелі, тренерів.

Ми тренуємось із сиренами, ми подорожуємо із сиренами... Таке наше життя сьогодні, і ми повинні прийняти його. Ми повинні бути прикладом, як і армія є прикладом для нас. Ми граємо для наших уболівальників та для України. Ми всі сподіваємось повернутися до Донецька. Ми віримо. Ми продовжуватимемо боротися за це, і ми переможемо", - наводить слова Срни Marca.

Нагадаємо, що "Донбас Арена" була відкрито влітку 2009 року та стало домашнім стадіоном донецького "Шахтаря". Будівництво стадіону з благоустроєм прилеглих територій коштувало 400 млн доларів США.

З весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

"Шахтар" був змушений покинути Донецьк і перебратися до Києва, а проводити матчі у різних містах України

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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