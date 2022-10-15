Екснаставник "Шахтар" Де Дзербі заявив про бажання повернутися до донецького клубу

Колишній наставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що планує в майбутньому повернутися до донецького клубу.

"Для мене це все ще відкрита рана. Було дуже важко покинути "Шахтар". Після того, як я попрощаюся з "Брайтоном", я хочу знову стати тренером "Шахтаря" – одного разу я повернуся. Було дуже сумно і несправедливо, як усе закінчилося.

Ось ми були тут, сиділи разом, а наступного дня все було скінчено. Мені боляче. Досі бомби та обстріли всього за сотню метрів від того місця, де я жив. Боляче бачити своїх колишніх гравців, які не можуть повернутися додому – поки я тут, у Прем'єр-лізі", – сказав Де Дзербі в інтерв'ю Sky Sports .

Нагадаємо, Роберто Де Дзербі тренував донецький "Шахтар" з літа минулого року, а у липні офіційно залишив клуб на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії до України.

Під його керівництвом "Шахтар" завоював Суперкубок України та двічі кваліфікувався у груповий етап Ліги чемпіонів. У вересні Де Дзербі став головним тренером "Брайтону".