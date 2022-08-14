Український футболіст із Донецька призупинив кар'єру заради служби у ЗСУ

Спортсмен захищатиме країну від російських окупантів.

Український футболіст із Донецька призупинив кар'єру заради служби у ЗСУ
Красов народився у Донецьку
© Фото из соцсетей

Український футболіст із Донецька призупинив кар'єру заради служби у ЗСУ.

28-річний півзахисник Олексій Красов, який виступає за першоліговий "Скорук" (Томаківка), приєднався до Збройних Сил України.

Заради цього уродженець Донецька вирішив зробити паузу у своїй спортивній кар'єрі.

"Олексій завжди відрізнявся мужньою та безкомпромісною грою на полі, і зараз він прийняв дуже важливе рішення – стати на захист України! Ми пишаємося тобою, Олексію! Повертайся з перемогою, на яку чекає весь український народ", – йдеться у заяві клубу.

За підсумками сезону 2021/22 "Скорук" посів друге місце у групі Б Другої ліги та тепер команда зіграє у групі Б Першої ліги.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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