Український футболіст із Донецька призупинив кар'єру заради служби у ЗСУ.

28-річний півзахисник Олексій Красов, який виступає за першоліговий "Скорук" (Томаківка), приєднався до Збройних Сил України.

Заради цього уродженець Донецька вирішив зробити паузу у своїй спортивній кар'єрі.

"Олексій завжди відрізнявся мужньою та безкомпромісною грою на полі, і зараз він прийняв дуже важливе рішення – стати на захист України! Ми пишаємося тобою, Олексію! Повертайся з перемогою, на яку чекає весь український народ", – йдеться у заяві клубу.

За підсумками сезону 2021/22 "Скорук" посів друге місце у групі Б Другої ліги та тепер команда зіграє у групі Б Першої ліги.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".