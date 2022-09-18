"Часто сниться "Донбас Арена": футболіст "Шахтаря" розповів про можливе повернення до Донецька

Гравець вірить у повернення команди до рідного міста.

31-річний Кривцов є уродженцем міста Запоріжжя
© ФК Шахтер

Захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов розповів про те, що мріє про повернення команди до Донецька.

"Я розмовляв із дружиною. Вона знає, що мені дуже часто сняться сни, як ми граємо на "Донбас Арені". Навіть якщо ми живемо у Києві, то зі столиці їдемо на "Донбас Арену", там граємо свій матч і повертаємося назад до Київа. Зараз, коли читаєш новини з фронту, це дарує нам надію. Сподіваюся, як мінімум, повернутися на "Донбас Арену" як глядач. Може, я вже завершу свою футбольну кар'єру, але обов'язково туди приїду", - наводить слова Tribuna.com..

Нагадаємо, що "Донбас Арену" було відкрито влітку 2009 року яка стала домашнім стадіоном донецького "Шахтаря". Будівництво стадіону з благоустроєм прилеглих територій коштувало 400 млн доларів США.

З весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

"Шахтар" був змушений покинути Донецьк і перебратися до Києва, а проводити матчі у різних містах України

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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