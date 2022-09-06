Норвезького футболіста виключили зі збірної за рішення повернутися до чемпіонату Росії

Головний тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен не викликав до національної команди півзахисника Матіаса Норманна, який вирішив знову виступати у чемпіонаті Росії.

"Це був складний вибір. Я подзвонив йому, коли дізнався про це, і поінформував про наслідки, які настануть, якщо він підпише контракт. Я поінформував його раніше, ніж федерація надіслала запрошення", - цитує Сольбаккена Федерація футболу Норвегії.

26-річний Норманн виступав за "Ростов" з 2019 року, а минулого сезону грав в оренді за "Норвіч", який вилетів із англійської Прем'єр-ліги. У підсумку футболіст вирішив повернутися до РФ , а в ростовському клубі повідомили, що хавбек вирушить до московського "Динамо" на правах оренди.