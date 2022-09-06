Норвезького футболіста виключили зі збірної за рішення повернутися до чемпіонату Росії

Матіас Норманн не знайшов кращого варіанту, ніж зв'язатися з російським футболом, інформує ZN.ua.

Норвезького футболіста виключили зі збірної за рішення повернутися до чемпіонату Росії
Норманн не зможе виступати за національну команду
© Федерація футболу Норвегії

Головний тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен не викликав до національної команди півзахисника Матіаса Норманна, який вирішив знову виступати у чемпіонаті Росії.

"Це був складний вибір. Я подзвонив йому, коли дізнався про це, і поінформував про наслідки, які настануть, якщо він підпише контракт. Я поінформував його раніше, ніж федерація надіслала запрошення", -цитує Сольбаккена Федерація футболу Норвегії.

26-річний Норманн виступав за "Ростов" з 2019 року, а минулого сезону грав в оренді за "Норвіч", який вилетів із англійської Прем'єр-ліги. У підсумку футболіст вирішив повернутися до РФ, а в ростовському клубі повідомили, що хавбек вирушить до московського "Динамо" на правах оренди.

Раніше ФІФА дозволила всім легіонерам із чемпіонатів України та Росії призупиняти контракти до літа 2023 року. При цьому клуби та збірні з РФ були усунені від усіх міжнародних турнірів через повномасштабне військове вторгнення в Україну.


Данило Слесь, ZN.ua





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