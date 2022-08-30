Зірковий ексфутболіст "Шахтаря" пообіцяв повернутися до України після війни

Бразилець зараз виступає в Італії.

Зірковий ексфутболіст
Марлон грав за "Барселону"
© ФК Шахтер

Ексзахисник донецького "Шахтаря" Марлон пообіцяв повернутись в Україну після війни.

"Я спав три години на добу, боявся за свою сім'ю. Я думаю, що це по-людськи, що я поїхав. І я не забуваю Україну. Колись я повернуся, але я не знаю, як мене сприймуть у суспільстві, у народі, серед моїх колишніх партнерів. Я роблю пожертвування на підтримку України. Футболісти "Шахтаря" також створили фонд для виплати зарплат співробітникам клубу від складських робітників до секретарів, до якого я вношу внески", - сказав Марлон.

Нагадаємо, що через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юнік, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньо, Сіпріано, Соломон, Додо, Марлон, Ісмаїлі та головний тренер команди Роберто Де Дзербі.

Марлон перейшов у "Шахтар" минулого літа, а зараз виступає за італійську "Монцю".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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