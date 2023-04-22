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2023-04-22
Бразильський легіонер може повернутися до "Шахтаря"
Футболіст розглядає усі варіанти.
Центральний захисник "Шахтаря " Вітао влітку може повернутися до донецького клубу, інформує
Оренда Вітао в "Інтернасьоналі" закінчується 30 червня© ФК Шахтер
"Майбутнє належить Богу. Я готовий до всього", - відповів Вітао на запитання про своє майбутнє.
Нагадаємо, у 2019 році "гірники" заплатили чотири мільйони євро за перехід Вітао з "Палмейрасу". За першу команду "Шахтаря" 23-річний бразилець провів 36 матчів у всіх турнірах.
У квітні минулого року Вітао перейшов до "Інтернасьйоналу" на правах тримісячної оренди через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Після того, як ФІФА дозволила легіонерам призупиняти термін дії контрактів з українськими клубами до 30 червня 2023 року, Вітао знову домовився з "Інтернасьоналом" і вирішив залишитись у Бразилії ще на рік.
Олексій Леонічев, ZN.ua