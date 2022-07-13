Стали відомі нові подробиці старту сезону УПЛ під час війни

Новий сезон стартує вже у серпні.

Стали відомі нові подробиці старту сезону УПЛ під час війни
Минулий сезон УПЛ не був дограний
© upl.ua

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про нові подробиці старту сезону УПЛ під час війни.

"Матчі проходитимуть без глядачів. Тільки за участю спортсменів, тренерів та ЗМІ. Поряд має бути укриття, щоб усе було під контролем. Буде взаємодія з місцевою владою, з поліцією та з МНС. Це складно, але можна так проводити внутрішні чемпіонати. Безпека - це головне.

УАФ відпрацьовує ці моменти з усіма регіонами, де є можливість проводити матчі. Вони проходитимуть лише там, де є укриття та де можна сховатися. Вони відпрацюють усі моменти безпеки, лише тоді там відбуватимуться матчі. Під час повітряної тривоги у нас буде 5-7 хвилин, потрібно, щоб за цей час усі були в укритті", – наводить слова Гутцайта sport.unian.net.

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.

Новий сезон української Прем'єр-ліги з футболу має розпочатися 23 серпня.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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