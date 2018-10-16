Вадим Костюченко: Уверен, сегодня стадион в Харькове будет заполнен. Футбол
Как сообщает вице-президент ФФУ Вадим Костюченко, на сегодняшнем поединке Лиги Наций между сборными Украины и Чехии ожидается аншлаг.
"В Харькове всегда любили футбол. Да и наша главная футбольная дружина вселяет оптимизм своими выступлениями: две победы над соперниками по группе Лиги наций, ничья с одной из сильнейших команд континента – Италией.
Зрители в Харькове по праву рассчитывают на положительный результат от нашей сборной. Поэтому и активно раскупают билеты на матч с чехами. Уверен, стадион будет заполнен, а зрители получат удовольствие от игры", - сказал Костюченко.
Первый вице-президент ФФУ также отметил, что зрителей перед матчем будет ждать отменная концертная программа, в которой выступят участники и финалисты известных отечественных музыкальных телешоу.
"Не буду раскрывать все секреты о тех, кто выступит на ОСК "Металлист" перед матчем Украина-Чехия. А вот главную песню нашей страны – гимн Украины, исполнит заслуженная артистка Украины Наталка Карпа", - подчеркнул функционер.
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